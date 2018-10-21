نادي الهلال السعودي يدرس تصميم ملعبه الجديد مع مكاتب استشارية إنجليزية (صورة)

بدأ نادي الهلال السعودي في التعاون مع شركات إنجليزية لدراسة تصميم ملعب النادي الجديد.
واجتمع الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال مع مكتب HKS في مقره بالعاصمة البريطانية لندن، لدراسة تصميم ملعب النادي الخاص.
وبحث الاجتماع مع المكتب الاستشاري عددًا من الموضوعات المتعلقة بتصميم الملعب الرياضي الخاص بالهلال.
كما ستعمل إدارة “الزعيم” على عقد عدة اجتماعات بعدد من المكاتب الاستشارية الهندسية العالمية، رغبة في التوصل إلى تصميم جذاب يتضمن العناصر الحيوية التي تهم جميع فئات المشجعين.
???? #الهلال يدرس تصميم ملعبه مع مكتب HKS #انفوجرافيك_الهلال pic.twitter.com/aUGa3nR0NG
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢١ أكتوبر ٢٠١٨
يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، توصل إلى اتفاق مع مسؤولي البنوك السعودية من أجل أنشاء 4 ملاعب للأندية في المملكة.