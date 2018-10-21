نادي الهلال السعودي يدرس تصميم ملعبه الجديد مع مكاتب استشارية إنجليزية (صورة)

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تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة توصل إلى اتفاق مع مسؤولي البنوك السعودية من أجل أنشاء 4 ملاعب للأندية في المملكة.