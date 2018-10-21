إيقاف البرازيلي أولسمان سيلفا لاعب نادي الشباب السعودي وتغريمه 10 آلاف ريال

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، البرازيلي أولسمان سيلفا لاعب نادي الشباب مباراة واحدة.

وأصدرت اللجنة قرارًا قالت فيه إن قرار الإيقاف لا يتضمن “الإيقاف التلقائي”، بعد حصوله على إنذارين، وبالتالي سيغيب اللاعب عن مباراتين للشباب.

كما تم إلزام اللاعب البرازيلي بدفع غرامة قدرها (10,000) ريال، لاستعماله العنف المفرط ضد لاعب الهلال.

وأدانت لجنة الانضباط اللاعب لتعمده إيذاء لاعب الهلال خلال المباراة التي جرت بينهما أمس السبت ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مما أدى إلى طرده بالبطاقة الحمراء.

وجاء في الحيثيات أن القرار غير قابل للاستئناف وإلزام اللاعب بدفع الغرامة المالية في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ صدور القرار.