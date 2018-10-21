نواف المقيرن عن إيقاف حسن معاذ: نادي الاتحاد ليس جدارًا قصيرًا يسهل القفز عليه

علّق نواف المقيرن، رئيس نادي الاتحاد السعودي، على قرار لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقاف حسن معاذ، لاعب الفريق، لمدة سنتين، إثر الشجار الذي حدث بينه وبين حسين عبدالغني، لاعب أُحد، عقب مواجهة الفريقين بالدوري، يوم الجمعة.

وقال المقيرن عبر حسابه على تويتر: “نحن كاتحاديون نرفض ما فعله لاعبنا حسن معاذ، فهو ليس من أخلاقيات العميد، ولكن في المقابل كل ردة فعل إلا وقد سبقها فعل، فهل وقف اتحاد الكرة على كل تفاصيل حادثة النفق ليصدر قراره بإيقاف اللاعب سنتين؟!! وهل توقف قبل ذلك عند سؤال.. لماذا حسين عبدالغني دائما ؟!”.

نحن كاتحاديون نرفض مافعله لاعبنا حسن معاذ فهو ليس من أخلاقيات العميد ، ولكن في المقابل كل ردة فعل الا وقد سبقها فعل ، فهل وقف إتحاد الكرة على كل تفاصيل حادثة النفق ليصدر قراره بإيقاف اللاعب سنتين ؟!! وهل توقف قبل ذلك عند سؤال .. لماذا حسين عبدالغني دائما ؟!!!!!! — نواف المقيرن (@NawafAlmugairen) October 21, 2018

وأضاف: “الاتحاد ليس جدارًا قصيرًا يسهل القفز عليه، وصدور قرار إيقاف اللاعب فجرًا والشهود (نيام) يجعلنا أكثر تمسكًا بحق العميد في وجوب احترامه واحترام رجالاته وجماهيره، أمامنا الاستئناف، وبعدها لكل حادث حديث”.

الإتحاد ليس جدارا قصيرا يسهل القفز عليه ، وصدور قرار إيقاف اللاعب فجرا والشهود ( نيام ) يجعلنا أكثر تمسكا بحق العميد في وجوب إحترامه وإحترام رجالاته وجماهيره ، أمامنا الإستئناف ، وبعدها لكل حادث حديث .#ايقاف_حسن_معاذ — نواف المقيرن (@NawafAlmugairen) October 21, 2018

وتابع: “الأمر الآخر، الهلاليون يطالبون بأن تكون مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد الخميس المقبل في جدة لأسباب تتعلق بهم، والاتحاد لا يمانع، ولكن نحن متمسكون بحقنا بأن تكون مباراة الإياب في ملعبنا كما هي معلنة في جدول الدوري لهذا الموسم.. والحق حق”.

** الامر الاخر

الهلاليون يطالبون بأن تكون مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد الخميس المقبل في جدة لأسباب تتعلق بهم ، والاتحاد لا يمانع ، ولكن نحن متمسكين بحقنا بأن تكون مباراة الاياب في ملعبنا كما هي معلنة في جدول الدوري لهذا الموسم .. والحق حق — نواف المقيرن (@NawafAlmugairen) October 21, 2018

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، إيقاف حسن معاذ لاعب فريق الاتحاد لمدة عامين وتغريمه 100 ألف ريال (26.6 الف دولار) بسبب الاعتداء على حسين عبد الغني لاعب أحد بعد نهاية مباراة بين الفريقين بدوري المحترفين يوم الجمعة الماضي.

وقال الاتحاد السعودي في بيان إن معاذ “اعتدى بالضرب على عبد الغني ما تسبب في إصابة لاعب أحد في الرأس أثناء دخول اللاعبين للممر المؤدي لغرف الملابس بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 1-1، كما جاء في تقريري مراقب ومنسق المباراة باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة”.

وأضاف البيان: “تقرر معاقبة لاعب الاتحاد بالإيقاف لمدة سنتين في جميع المباريات الرسمية بداية من تاريخ القرار مع إلزامه بدفع 100 ألف ريال سعودي”.

ويحق لمعاذ (32 عامًا) التقدم بطعن أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي.

وتشكل العقوبة ضربة للاتحاد الذي يتذيل الترتيب برصيد نقطتين فقط، ولم يذق طعم الفوز حتى الآن بعد ست مباريات.