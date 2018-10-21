“أسوأ هزيمة في حياتي”.. دي سوزا لاعب النادي الأهلي السعودي يعلق على الخسارة أمام الاتفاق

“أسوأ هزيمة في حياتي”.. دي سوزا لاعب النادي الأهلي السعودي يعلق على الخسارة أمام الاتفاق

#إرم_سبورت

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

أعرب المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب النادي الأهلي السعودي، عن بالغ أسفه بسبب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق، مساء أمس السبت، أمام الاتفاق.

وتعرض الأهلي لهزيمة لم تكن متوقعة أمام الاتفاق بنتيجة ستة أهداف لهدفين في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال دي سوزا عبر حسابه على تويتر: “5:17 فجرًا .. لا أستطيع النوم.. أفكر في المباراة.. أسوأ هزيمة في حياتي، لكن الحياة تستمر ونحتاج للعودة، أعتذر لجماهير الأهلي”.

وسبق وأن اعتبر مدرب الفريق، الأرجنتيني بابلو غويدي، الهزيمة التي تعرض لها فريقه بالأمس بـ”المخجلة”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
محتوى مدفوع
اترك تعليقاً