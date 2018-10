“أسوأ هزيمة في حياتي”.. دي سوزا لاعب النادي الأهلي السعودي يعلق على الخسارة أمام الاتفاق

أعرب المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب النادي الأهلي السعودي، عن بالغ أسفه بسبب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق، مساء أمس السبت، أمام الاتفاق.

وتعرض الأهلي لهزيمة لم تكن متوقعة أمام الاتفاق بنتيجة ستة أهداف لهدفين في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

05:17 and so far I have not slept thinking about the game.

Worst defeat of my life, but life goes on and we need to recover. apologies to the fans of Al Ahli Club .

— Souza (@souza5) October 21, 2018