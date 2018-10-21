ردود الفعل بعد إيقاف حسن معاذ لاعب نادي الاتحاد السعودي لمدة سنتين

تباينت ردود الفعل بين الجمهور لرياضي والنقاد السعوديين إثر صدور قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بإيقاف حسن معاذ، لاعب نادي الاتحاد السعودي، لمدة سنتين وإلزامه بدفع غرامة قدرها (100.000) ريال، لاعتدائه بالعنف على لاعب نادي أحد، حسين عبدالغني، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الجمعة.

وقال الإعلامي وليد الفراج عبر حسابه على تويتر: “ماقام به حسن معاذ ضد حسين عبدالغني غير مقبول أبدا، لكن إيقاف سنتين كثير، أتمنى أن تخفف العقوبة في الاستئناف”.

ماقام به حسن معاذ ضد حسين عبدالغني غير مقبول أبدا ، لكن إيقاف سنتين كثير ، أتمنى ان تخفف العقوبة في الاستئناف . pic.twitter.com/73EEVmZ7Zn — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) October 21, 2018

فيما قال مغرد يدعى أمجد: “حسن معاذ إيقاف سنتين.. نفس الشيء لاعب النصر فابيان اعتدى على لاعب لخويا وتوقف 6 مباريات، عليهم قرارات مدري منين يجيبونها”.

حسن معاذ ايقاف سنتين .. نفس الشي لاعب النصر فابيان اعتدى على لاعب لخويا وتوقف ٦ مباريات !!!! عليهم قرارات مدري منين يجيبونها — Amjad (@amjadbreezy) October 21, 2018

وأشار آخر: “فابيان لاعب النصر يضرب لاعب لخويا بعد مباراة النصر بالرياض، تمت معاقبة اللاعب بإيقاف 6 مباريات فقط، الاتحاد السعودي موقف لاعب نفس المشكلة سنتين”.

فاييان لاعب النصر يضرب لاعب الخويا

بعد ما مصخر النصر بالرياض

تمت معاقبة الاعب بايقاف 6 مباريات فقط

الاتحاد السعودي موقف لاعب نفس المشكلة سنتين ????????#ايقاف_حسن_معاذ pic.twitter.com/DACBTVQwik — ﮼كرازيتش ???????? (@krazitsh) October 21, 2018

فيما قال المحامي أحمد المحيميد: “هذي عقوبة مشددة لم ترد في النظام وتأكد أنها راح تخفف خاصة أنه لم يتم الإشارة إلى التحقيق ولا إلى تقرير يثبت جسامة المخالفة وليست في مباراة نهائية”.

يالله صباح خير

هذي عقوبة مشددة لم ترد في النظام وتأكد انها راح تخفف خاصة انه لم يتم الاشارة الي التحقيق ولا الي تقرير يثبت جسامة المخالفة وليست في مباراة نهائية #إيقاف_حسن_معاذ #حسين_عبدالغني pic.twitter.com/iPxpSmCQ6L — المحامي ‏ ‏احمد‏ المحيميد (@AlmustsharAhmed) October 21, 2018

وشدد مغرد يدعى إبراهيم سينان: “يا لجنة الانضباط هذا ضرب الفريدي متعمد تجاه مهند عسيري في نهائي كأس الملك وبحضور الملك واللقطة منقولة بالتلفزيون للجيمع، ولا ما تفردون عضلاتكم إلا على الاتحاد”.

يا لجنة الإنضباط هذا ضرب الفريدي متعمد تجاه مهند عسيري في نهائي كأس الملك وبحضور الملك واللقطة منقولة بالتلفزيون للجيمع ولا ما تفردون عضلاتكم الا عالاتحاد !!#ايقاف_حسن_معاذ pic.twitter.com/R8hzcobsEK — Ibrahim seenan (@itti_59) October 21, 2018

وقال آخر: “وش هالجريمة اللي تخليه يتوقف سنتين وبأي حق؟ هو يستاهل العقوبة بس مو بهذه الدرجة اللي قاعد يصير إنهم يفردون عضلاتهم علينا والإدارة تتفرج لازم نقدم استئناف وإذا جينا نحسب المفروض تيسير والعويس مشطوبين وحسين من زمان مشطوب”.

وش هالجريمة اللي تخليه يتوقف سنتين وبأي حق؟؟ هوا يستاهل العقوبة بس مو بذي الدرجة اللي قاعد يصير انهم يستفردون عضلاتهم علينا والادارة تتفرج لازم نقدم استئناف واذا جينا نحسب المفروض تيسير والعويس مشطوبين وحسين من زمان مشطوب !!! #ايقاف_حسن_معاذ — #1927 (@muneer_27) October 21, 2018

وكان حسن معاذ اعتدى على حسين عبدالغني بشكل عنيف في ممر ملعب “الجوهرة” الذي استضاف المباراة، وتسبب في تساقط الدماء من وجه حسين عبدالغني.

وتقدم بعدها عبدالغنى بشكوى رسمية ضد لاعب الاتحاد، والذي رفض التنازل عن حقه وأصر على مقاضاة حسن معاذ.

يذكر أن مواجهة الاتحاد وأحد انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1 – 1، ليبقى الفريقان في ذيل جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطتين.