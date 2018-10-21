ردود الفعل بعد إيقاف حسن معاذ لاعب نادي الاتحاد السعودي لمدة سنتين

ردود الفعل بعد إيقاف حسن معاذ لاعب نادي الاتحاد السعودي لمدة سنتين

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تباينت ردود الفعل بين الجمهور لرياضي والنقاد السعوديين إثر صدور قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بإيقاف حسن معاذ، لاعب نادي الاتحاد السعودي، لمدة سنتين وإلزامه بدفع غرامة قدرها (100.000) ريال، لاعتدائه بالعنف على لاعب نادي أحد، حسين عبدالغني، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الجمعة.

وقال الإعلامي وليد الفراج عبر حسابه على تويتر: “ماقام به حسن معاذ ضد حسين عبدالغني غير مقبول أبدا، لكن إيقاف سنتين كثير، أتمنى أن تخفف العقوبة في الاستئناف”.

فيما قال مغرد يدعى أمجد: “حسن معاذ إيقاف سنتين.. نفس الشيء لاعب النصر فابيان اعتدى على لاعب لخويا وتوقف 6 مباريات، عليهم قرارات مدري منين يجيبونها”.

وأشار آخر: “فابيان لاعب النصر يضرب لاعب لخويا بعد مباراة النصر بالرياض، تمت معاقبة اللاعب بإيقاف 6 مباريات فقط، الاتحاد السعودي موقف لاعب نفس المشكلة سنتين”.

فيما قال المحامي أحمد المحيميد: “هذي عقوبة مشددة لم ترد في النظام وتأكد أنها راح تخفف خاصة أنه لم يتم الإشارة إلى التحقيق ولا إلى تقرير يثبت جسامة المخالفة وليست في مباراة نهائية”.

وشدد مغرد يدعى إبراهيم سينان: “يا لجنة الانضباط هذا ضرب الفريدي متعمد تجاه مهند عسيري في نهائي كأس الملك وبحضور الملك واللقطة منقولة بالتلفزيون للجيمع، ولا ما تفردون عضلاتكم إلا على الاتحاد”.

وقال آخر: “وش هالجريمة اللي تخليه يتوقف سنتين وبأي حق؟ هو يستاهل العقوبة بس مو بهذه الدرجة اللي قاعد يصير إنهم يفردون عضلاتهم علينا والإدارة تتفرج لازم نقدم استئناف وإذا جينا نحسب المفروض تيسير والعويس مشطوبين وحسين من زمان مشطوب”.

وكان حسن معاذ اعتدى على حسين عبدالغني بشكل عنيف في ممر ملعب “الجوهرة” الذي استضاف المباراة، وتسبب في تساقط الدماء من وجه حسين عبدالغني.

وتقدم بعدها عبدالغنى بشكوى رسمية ضد لاعب الاتحاد، والذي رفض التنازل عن حقه وأصر على مقاضاة حسن معاذ.

يذكر أن مواجهة الاتحاد وأحد انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1 – 1، ليبقى الفريقان في ذيل جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطتين.

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