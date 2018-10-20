بسبب ملعب الملز.. نادي الهلال يطلب نقل مواجهتي الفريق أمام الاتحاد والوحدة

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الهلال أرسلت خطاب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، طلبت به نقل مواجهتي الفريق أمام الاتحاد والوحدة، في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لملعبي المنافسين، بحيث يلعب النادي الأزرق الدور الثاني على ملعبه بجامعة الملك سعود.

ووفق لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، فإن هذا الأمر جاء بالتشاور مع الجهاز الفني في الفريق، الذي صرح باستياءه من أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

يُشار إلى أن ملعب الهلال سيكون مشغولاً هذا الشهر ببطولة (wwe)، والتي نقلت بسببها مباريات الفريق إلى ملعب الملز.

يذكر أن إدارة النصر، اشتكت من قبل من سوء أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، وطالبت اتحاد الكرة بضرورة إيجاد حل للحفاظ على سلامة اللاعبين.