البلطان رئيس نادي الشباب: التحكيم وسوء أرضية الملعب سبب هزيمتنا أمام الهلال 

قال خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، إن سوء أرضية ملعب المباراة إضافة للتحكيم هما السبب الرئيسي في هزيمة فريقه أمام الهلال.

ووصف البلطان في تصريحاته الصحفية، التي أعقبت المباراة أن طريقة تعامل حكم المباراة الهولندي داني مع اللاعبين بـ”قلة الأدب” .

ووعد البلطان جماهير فريقه بأنه سيعمل على إضافة بعض العناصر التي يحتاجها الفريق في الفترة المقبلة، موضحاً أنه لم يكن مسؤولاً وقت تعاقدات الفريق الحالية.

واتهم البلطان حكم المباراة بأنه تغاضى عن ركلة جزاء كان يمكن أن تغيير مسار المباراة، متمنياً عدم إسناد أي مباراة لهذا الحكم.

وكان الشباب قد خسر مباراته أمام ضيفه الهلال 0-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، في ختام الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.