الاتفاق يكتسح النادي الأهلي بسداسية في الدوري السعودي (فيديو)

اكتسح فريق الاتفاق ضيفه الأهلي 6-2، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لحساب الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفعت النتيجة رصيد الاتفاق إلى 11 نقطة من 5 مباريات، بينما تجمّد رصيد الأهلي عند 13 نقطة.

وسجل للاتفاق سعيد الربيعي في الدقيقة 8، والأرجنتيني جوانكا44، والمصري حسين السيد 51 والأروغوياني أليمان 63 ومحمد الكويكبي 67، بينما سجل هدف الأهلي البرازيلي دي سوزا 45+5.

وبادر أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل عن طريق سعيد الربيعي بعد ثمانية دقائق فقط من انطلاقة المباراة، لتدين السيطرة للاعبي الاتفاق بفضل انتشارهم الجيد وسط الملعب، وامتلاكهم للكرة.

وضاعف الأرجنتيني كريستيان جوانكا النتيجة لفريقه الاتفاق بالهدف الثاني عند الدقيقة 44 قبل أن يقلص الأهلي النتيجة عن طريق البرازيلي دي سوزا عند الدقيقة 45+5 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، فاجأ الاتفاق الفريق الجداوي بهدف ثالث عن طريق المصري حسين السيد والذي استفاد من التمرير داخل العمق الدفاعي الأهلاوي، ليسكن الكرة في شباك محمد العويس، وبعد الهدف حاول لاعبو الأهلي العودة إلى المباراة، لكن هجماتهم اصطدمت بصلابة دفاع الاتفاق ومن خلفهم الجزائري رايس مبلوحي حارس المرمى.

ومن هجمة مرتدة وصلت الكرة لأقدام الأوروغوياني برياني اليمان، والذي تلاعب بدفاع الأهلي الواحد تلو الآخر حتى دخل منطقة الجزاء وسدد يمين العويس معلنًا الهدف الرابع للاتفاق عند الدقيقة63، وعزز محمد الكويكبي تقدم فريقه بهدف خامس عند الدقيقة 67، وبعد الهدف تلاعب الاتفاقيون بلاعبي الأهلي ليضيف حسن الحبيب الهدف السادس عند الدقيقة 79 قبل أن يسجل دجانيني الهدف الثاني للأهلي، ليعلن البولندي جافيل بيل حكم المباراة نهاية المواجهة بفوز تاريخي للاتفاق على الأهلي.

ويستضيف الأهلي نظيره الفتح، بينما يستقبل الاتفاق فريق الحزم في الجولة المقبلة من الدوري المحلي.