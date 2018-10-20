أهداف مباراة الأهلي والاتفاق.. 4-1 في شباك “الراقي” (فيديو)

سجل سعيد الربيعي الهدف الأول للاتفاق في شباك النادي الأهلي، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب “الأمير محمد بن فيصل”، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري السعودي.

الهدف الأول لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب سعيد الربيعي في الدقيقة 8

الاتفاق 1 : 0 الاهلي ⁧#الاتفاق_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/XRbx9mgP76 — دوري بلس (@dawriplusksa) October 20, 2018

وفي الدقيقة 44 يسجل جوانكا الهدف الثاني لنادي الاتفاق في شباك الأهلي.

الهدف الثاني لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب جوانكا في الدقيقة 44

الاتفاق 2 : 0 الاهلي ⁧#الاتفاق_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/IYzY3l8Gw2 — دوري بلس (@dawriplusksa) October 20, 2018

وفي الدقيقة 50 قلص جوزيه دي سوزا الفارق لصالح الأهلي بهدف أول.

الهدف الأول لنادي ⁧#الاهلي⁩ في الدقيقة 50

سجله الاعب جوزيه دي سوزا

الاتفاق 2 : 1 الاهلي ⁧#الاتفاق_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/pYw3ZAWyHX — دوري بلس (@dawriplusksa) October 20, 2018

وفي الدقيقة 51 يسجل حسين السيد الثالث للاتفاق.

الهدف الثالث لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب حسين السيد في الدقيقة 51

الاتفاق 3 : 1 الاهلي ⁧#الاتفاق_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/epiQUPCFC8 — دوري بلس (@dawriplusksa) October 20, 2018

وفي الدقيقة 63 يسجل اليمان الهدف الرابع للاتفاق.

الهدف الرابع لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب اليمان في الدقيقة 63

الاتفاق 4 : 1 الاهلي ⁧#الاتفاق_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/aYuTjS6BMf — دوري بلس (@dawriplusksa) October 20, 2018

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة، خلف النصر صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل الاتفاق المركز السادس برصيد ثماني نقاط.

المباراة يتوقع أنها تكون حافلة بالإثارة والندية، حيث الاتفاق الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، بينما يسعى الأهلي لتحقيق الفوز الخامس على التوالي لمواصلة المنافسة على حصد اللقب.

مباراة اليوم هي الـ17 في تاريخ مواجهات الاتفاق والأهلي بمسابقة الدوري السعودي، حيث حقق الاتفاق الفوز في 4 مواجهات، مقابل 8 انتصارات للأهلي، فيما خيّم التعادل على المواجهات بينهما في 4 مناسبات.