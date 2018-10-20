أهداف مباراة الأهلي والاتفاق.. 4-1 في شباك “الراقي” (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي والاتفاق.. 4-1 في شباك “الراقي” (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل سعيد الربيعي الهدف الأول للاتفاق في شباك النادي الأهلي، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب “الأمير محمد بن فيصل”، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري السعودي.

وفي الدقيقة 44 يسجل جوانكا الهدف الثاني لنادي الاتفاق في شباك الأهلي.

وفي الدقيقة 50 قلص جوزيه دي سوزا الفارق لصالح الأهلي بهدف أول.

وفي الدقيقة 51 يسجل حسين السيد الثالث للاتفاق.

وفي الدقيقة 63 يسجل اليمان الهدف الرابع للاتفاق.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة، خلف النصر صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل الاتفاق المركز السادس برصيد ثماني نقاط.

المباراة يتوقع أنها تكون حافلة بالإثارة والندية، حيث الاتفاق الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، بينما يسعى الأهلي لتحقيق الفوز الخامس على التوالي لمواصلة المنافسة على حصد اللقب.

مباراة اليوم هي الـ17 في تاريخ مواجهات الاتفاق والأهلي بمسابقة الدوري السعودي، حيث حقق الاتفاق الفوز في 4 مواجهات، مقابل 8 انتصارات للأهلي، فيما خيّم التعادل على المواجهات بينهما في 4 مناسبات.

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