مجددًا.. سلمان الفرج لاعب نادي الهلال السعودي مطلوب في أيندهوفن الهولندي

كشفت تقارير صحفية أن سلمان الفرج، لاعب وسط نادي الهلال السعودي، بات على رادار فريق أيندهوفن الهولندي، بعد تألقه في الدورة الرباعية الدولية “سوبر كلاسيكو” مع المنتخب السعودي.

ونقلت صحيفة “الرياض” عن صحف هولندية، أن الفرج بات مطلوبًا بعد أن قدم أداءً أكثر من رائع في البطولة الرباعية الدولية أمام منتخب البرازيل، إذ لفت الانتباه، وأن عدة أندية هولندية، منها نادي إيندهوفن، ستتقدم لكسب خدمات اللاعب بتوصية من المدرب الهولندي فان مارفيك، الذي أشرف على المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم الماضية.

وكانت تقارير صحفية سابقة نقلتها صحيفة “voetbalzone”، قالت إن أيندهوفن الهولندي، إلى جانب أولمبياكوس وباناثينايكوس اليونانيين، معجبون بإمكانيات الفرج.

وكان الفرج (28 عامًا) قريبًا من مغادرة أسوار الهلال، قبل أن يجدد عقده في 2017، علمًا بأن تعاقده مع الزعيم ينتهي في 2021.