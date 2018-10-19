ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الباطن وتعثر الاتحاد أمام أحد (صورة)

استفاد النصر من هدف ذاتي وآخر من المغربي عبدالرزاق حمد الله ليفوز 2-صفر على الباطن، معززًا صدارته للدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة، في مباراة توقفت في الشوط الأول؛ بسبب عاصفة رملية.

وواصل الاتحاد التعثر ليتعادل 1-1 مع عشرة من لاعبي أحد، في أول مباراة مع المدرب الكرواتي الجديد سلافن بيليتش.

وفشل الاتحاد في استغلال النقص العددي أمام أحد، بعد طرد لاعب الوسط الغاني كارلوس أوهين في الدقيقة 53.

ورغم الطرد، نجح أحد في التقدم بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها البرازيلي كارلوس ريبامار بهدف جميل في الدقيقة 68.

وتمكن مواطنه واندرسون فالديفيا من إدراك التعادل، بتسديدة قريبة المدى، بعد أربع دقائق، لكن فريق بيليتش لم يستغل الفرص المتاحة لانتزاع أول فوز بالدوري.

ويتذيل الاتحاد الترتيب بنقطتين فقط من ست مباريات، وهو نفس رصيد أحد القابع بالمركز قبل الأخير.

وسجل هيلدون أوجوستو لاعب الرأس الأخضر هدفين، ليساعد التعاون في فوز كبير 4-1 على الفيصلي.

ورفع التعاون رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس، مقابل أربع نقاط للفيصلي صاحب المركز 11.

وفاز الفتح 3-صفر على الرائد بفضل ثلاثية محمد الفهيد وجواو بيدرو ومحمد المجحد، رافعًا رصيده إلى ست نقاط مقابل خمس نقاط للرائد.