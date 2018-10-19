نادي الاتحاد يواصل تعثره في الدوري السعودي بالتعادل مع أحد (فيديو)

واصل نادي الاتحاد تعثره في الدوري السعودي ليتعادل 1-1 مع عشرة من لاعبي أُحد في أول مباراة مع المدرب الكرواتي الجديد سلافن بيليتش.

وفشل الاتحاد في استغلال النقص العددي أمام أُحد بعد طرد لاعب الوسط الغاني كارلوس أوهين في الدقيقة 53.

الهدف الأول لنادي ⁧#احد⁩ سجله اللاعب لوكاس ريبامار في الدقيقة 68

الاتحاد 0 : 1 احد ⁧#الاتحاد_احد⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/6VXbbfIr1x — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018

ورغم الطرد نجح أُحد في التقدم بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها البرازيلي كارلوس ريبامار بهدف جميل في الدقيقة 68.

الهدف الأول لنادي ⁧#الاتحاد⁩ سجله اللاعب فالديفيا في الدقيقة 71

الاتحاد 1 : 1 احد ⁧#الاتحاد_احد⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/DCjw88oJcV — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018

وتمكن مواطنه واندرسون فالديفيا من إدراك التعادل بتسديدة قريبة المدى بعد أربع دقائق، لكن فريق بيليتش لم يستغل الفرص المتاحة لانتزاع أول فوز في الدوري.

ويتذيّل الاتحاد الترتيب بنقطتين فقط من ست مباريات وهو نفس رصيد أُحد القابع في المركز قبل الأخير.