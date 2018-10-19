نادي الاتحاد يواصل تعثره في الدوري السعودي بالتعادل مع أحد (فيديو)

نادي الاتحاد يواصل تعثره في الدوري السعودي بالتعادل مع أحد (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

واصل نادي الاتحاد تعثره في الدوري السعودي ليتعادل 1-1 مع عشرة من لاعبي أُحد في أول مباراة مع المدرب الكرواتي الجديد سلافن بيليتش.

وفشل الاتحاد في استغلال النقص العددي أمام أُحد بعد طرد لاعب الوسط الغاني كارلوس أوهين في الدقيقة 53.

ورغم الطرد نجح أُحد في التقدم بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها البرازيلي كارلوس ريبامار بهدف جميل في الدقيقة 68.

وتمكن مواطنه واندرسون فالديفيا من إدراك التعادل بتسديدة قريبة المدى بعد أربع دقائق، لكن فريق بيليتش لم يستغل الفرص المتاحة لانتزاع أول فوز في الدوري.

ويتذيّل الاتحاد الترتيب بنقطتين فقط من ست مباريات وهو نفس رصيد أُحد القابع في المركز قبل الأخير.

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