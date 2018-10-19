هدف مباراة النصر والباطن.. العالمي يتقدم بالهدف الأول (فيديو)

سجل لوكاس تاغليبييترا، لاعب فريق الباطن، الهدف الأول للنصر، بالخطأ في مرماه، ليضع العالمي في المقدمة، في المباراة المقامة على ملعب حفر الباطن ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي.

وجاء الهدف مبكرًا في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول للمباراة.

???? الهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب لوكاس في مرماه في الدقيقة 4

الباطن 0 : 1 النصر#الباطن_النصر #دوري_بلس pic.twitter.com/FTeF1VnRod — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018

ويدخل العالمي اللقاء وهو في صدارة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة جمعهم من 5 مباريات فاز بهم جميعًا، واستغل تأجيل مباراة للهلال الذي فاز هو الآخر في الـ4 مباريات التي لعبها في الدوري، لذلك سيقاتل النصر على تحقيق الفوز على الباطن لمواصلة الاستفادة من تأخر الزعيم بمباراة والبقاء في الصدارة وحيدًا.

على الجهة الأخرى، يقبع فريق الباطن في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط فقط من 5 مباريات فاز في مباراة وتعادل في مباراة وهزم في 3 مباريات، لذلك سيقاتل هو الآخر للفوز باللقاء للعودة من جديد للطريق الصحيح مثل ما فعل الموسم الماضي.