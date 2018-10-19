موعد مباراة الاتحاد وأحد في الدوري السعودي

يستضيف نادي الاتحاد على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة “الجوهرة المشعة”، فريق أحد ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدخل الاتحاد في مهمة جديدة من أجل إنقاذ سمعته بسبب النتائج الأسوأ على الإطلاق في تاريخ النادي، عقب تواجده في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة فقط، من تعادل من خمسة لقاءات خاضها وخسارة في أربع مباريات.
ويحتل أحد المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة.
وناشد نواف المقيرن، رئيس نادي الاتحاد السعودي جماهير ناديه بالحضور الكثيف مساء الجمعة، لمؤازرة لاعبي فريقه في مواجهتهم أمام نادي أحد.
وستنطلق المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.