موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي

يحل نادي النصر ضيفًا على الباطن اليوم الجمعة، في إطار الجولة السادسة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”.

وأكد نادي النصر غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، أحمد موسى عن مباراة اليوم أمام الباطن، على أن يتواجد النجم النيجيري في العاصمة الرياض الأسبوع القادم.

ويدخل العالمي اللقاء وهو في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 15 نقطة جمعهم من 5 مباريات.

كما يغيب عن النصر متوسط ميدانه عبد العزيز الجبرين للإصابة، ورغم عودة سلطان الغنام للتدريبات الجماعية سريعًا بعد الإصابة التي تعرض لها في اللقاء الودي ضد الفيصلي، قد لا يدفع به كارينيو لإراحته وتأكد تعافيه.

ويحتل الباطن المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.