سامي الجابر: حملة تنظيم السعودية كأس آسيا 2027 ستبدأ من الإمارات

أعلن سامي الجابر مستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية عن بدء العمل في ملف السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وأول ما سنقوم به هو الترويج في البطولة القادمة بدولة الإمارات.

قال الجابر في تصريحات تليفزيونية: “السعودية جاهزة لجميع معايير استضافة تنظيم كأس آسيا 2027، خصوصًا أنها، خاصة أن ملفها كان جاهزًا لاستضافة كأس آسيا 2019، وكأس آسيا القادمة في الإمارات فرصة كبيرة للترويج للملف السعودي”.

وأضاف: “سنبدأ حملة جديدة لاستضافة السعودية لكأس آسيا 2027 في يناير خلال البطولة المقبلة في الإمارات والسعودية جاهزة على صعيد البنية التحتية من الآن”.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قد كلف الثلاثاء الماضي سامي الجابر كمسؤول العلاقات الدولية في الهيئة بإعداد ملف السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

من جهة أخرى كشف الجابر عن نيته المنافسة على عضوية المكتب للتنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

مشيرًا إلى أن الحصول على عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي هي طريقه نحو تنفيذي “فيفا”.

وفي السياق نفسه قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، إن السعودية جاهزة لاستضافة كبرى البطولات العالمية مشددًا بأنها تملك جميع المقومات لتحقيق ذلك.

وتحدث رئيس الهيئة في مداخلة هاتفية مع برنامج “في المرمى” قائلًا: “الهدف الفعلي هو استضافة كأس آسيا 2027، ولكن سنحاول في 2023، يجب أن نجرب وأن نحاول بمرشحينا عادل عزت وسامي الجابر.

وأضاف: “مللنا من مشاهدة دول بحجم محافظات السعودية وهي تستضيف البطولات، سننافس على كل شيء والخسارة واردة ولكن الأهم أن ننافس على جميع الأصعدة”.

وعن سامي الجابر قال: “سامي الجابر “ذيب” في الملعب و “ذيب” خارجه وأثق به في ملف استضافة كأس آسيا.