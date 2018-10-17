هل يسفر اجتماع السويلم والبلطان عن مقايضة بين نادي النصر السعودي والشباب؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النصر السعودي عن أن الاجتماع الذي انعقد بالأمس بين رئيسي النصر والشباب سعود السويلم وخالد البلطان قد ناقش عدة أمور تتعلق بالناديين.

وبحسب تلك المصادر فإن رئيس النصر قد استفسر عن إمكانية ضم اللاعب الدولي عبدالله الخيبري في مقابل انتقال اللاعب ابراهيم غالب للشباب.

الجدير بالذكر أن عقد اللاعب إبراهيم غالب ينتهي مع النصر الموسم المقبل وتبحث إدارة الفريق إمكانية تسويقه للاستفادة منه.

وكانت إدارة النصر تبحث التعاقد مع اللاعب الدولي هتان باهبري في الميركاتو الصيفي الماضي قبل أن ترفض إدارة الشباب السابقة برئاسة أحمد العقيل انتقال اللاعب.