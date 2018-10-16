شاهد فرحة سيدة سعودية ربحت سيارة خلال مباراة البرازيل والأرجنتين.. وتعليق تركي آل الشيخ‎

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة فرحة، السيدة السعودية في مباراة البرازيل والأرجنتين ببطولة “سوبر كلاسيكو”، بعد فوزها بالسيارة، ونالت تعاطف الكثيرين عبر تويتر.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، علّق على هذه اللقطة قائلًا: فرحة بنت بلدي بالفوز بالسيارة بالدنيا عندي كلها، ألف مبروك.

وكانت السيدة السعودية فازت بالسحب على السيارة الثانية بين شوطي مباراة البرازيل والأرجنتين، بينما فاز مواطن مصري بالسيارة الأولى.

مقطع يسعد كل سعودي والله ????????♥️ شكرآ يا ابو ناصر pic.twitter.com/CLj0l2Ajwg — مؤيد (@O1Bgy) October 16, 2018

وعلّق الإعلامي وليد الفراج عقب فوز المواطنة السعودية بالسيارة قائلًا: يسلم المستشار تركي آل الشيخ صاحب الفكرة.. الله يرزقها خيرها ويكفيها شرها.

وكان تركي آل الشيخ وجه بسحب سيارتين في كل مباراة من المباريات الأربعة للبطولة الرباعية والتي انطلقت بداية من يوم الخميس الماضي بمباراة العراق والأرجنتين والتي انتهت بفوز راقصي التانجو برباعية دون رد.

وسجل جواو ميراندا هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح البرازيل الفوز 1-صفر على غريمتها الأرجنتين في مباراة ودية من العيار الثقيل.

وارتقى المدافع ليسدد الكرة برأسه نحو شباك الحارس سيرجيو روميرو بعد ركلة ركنية نفذها نيمار ليحسم الفوز في الوقت القاتل قبل أن تتجه المباراة لركلات الترجيح ومددت البرازيل سلسلة انتصاراتها للمباراة الرابعة على التوالي منذ كأس العالم في روسيا.

وهذه أول هزيمة للأرجنتين خلال أربع مباريات تحت قيادة المدرب المؤقت ليونيل سكالوني الذي خلف خورخي سامباولي بعد نهائيات كأس العالم.