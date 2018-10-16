تركي آل الشيخ: سامي الجابر يقود مهام ملف استضافة السعودية لكأس آسيا (فيديو)

كلف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، سامي الجابر بمهمة دراسة ملف استضافة السعودية لكأس آسيا في المستقبل.

وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية: ” سامي الجابر مستشاري في الهيئة العامة للرياضة والاتحاد العربي، تم تكليفه بملف استضافة المملكة العربية السعودية، لكأس أمم آسيا”.

وأضاف: “المملكة، هي كبيرة آسيا، وتستحق استضافة هذه البطولة القارية الكبيرة، خاصة بعد أن نجحت في تنظيم العديد من الأحداث الرياضية، خلال الفترة الماضية، وأبرزها كلاسيكو العالم بين البرازيل والأرجنتين”.

وحول فعاليات “سبور كلاسيكو” الذي تنظمه المملكة قال آل الشيخ: “أنا سعيد بالتميز الذي نشاهده وخصوصًا في النقل التلفزيوني، كنت أتمنى أن أكون موجودًا في هذه المباراة التي سيشاهدها أكثر من ١٠٠ مليون شخص حول العالم وأن أسلم الكأس للفريق الفائز”.

واختتم آل الشيخ تصريحاته كاشفًا عن استعداد المملكة، لاستضافة حدث رياضي كبير، خلال الفترة القادمة.