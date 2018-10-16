مباراة البرازيل والأرجنتين.. الكشف عن “تيفو” وكأس بطولة “سوبر كلاسيكو” (صور)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة “سوبر كلاسيكو” عن كأس المسابقة، والذي ينتظر الإعلان عن هوية الفائز بالمباراة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين، اليوم الثلاثاء بالسعودية.

ويلتقي منتخبا الأرجنتين والبرازيل، مساء اليوم، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك في ختام منافسات الدورة الرباعية الودية “سوبر كلاسيكو” التي تستضيفها المملكة.

وتلقت اللجنة المنظمة للبطولة موافقة الاتحاد الأرجنتيني على حسم المواجهة من خلال ركلات الترجيح والتتويج بعد المباراة، بعدما تلقت موافقة الاتحاد البرازيلي على هذا الأمر من قبل.

وسيرفع المنتخب الفائز الكأس التي تم طلاؤها بالذهب من الداخل والفضة من الخارج، وتظهر على شكل 4 انحناءات تعكس منافسة 4 منتخبات في الدورة، وقام بذلك التصميم شركة إيطالية.

يذكر أن المنتخب البرازيلي فاز على نظيره السعودي بهدفين نظيفين خلال الدورة، بينما حقق المنتخب الأرجنتيني انتصارًا على العراق برباعية نظيفة.

كما تم الكشف عن “تيفو” رائع سيرفعه الجمهور قبيل انطلاق المواجهة، إذ تم عمله من قبل مجلس الجمهور الهلالي بقيادة ياسر الطلاسي، ويظهر به علما البرازيل والأرجنتين، ويتوسطهما شعار المملكة العربية السعودية.

بينما صدرت تعليمات من هيئة الرياضة بتكليف رابطتي الاتحاد والأهلي، حيث ستقوم رابطة الاتحاد بقيادة صالح القرني بمساندة البرازيل، بينما ستكون رابطة الأهلي بقيادة بدر تركستاني، في صف الأرجنتين.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا؛ لمشاهدة نجوم المنتخبين في ملعب المباراة البالغة سعته 65 ألف متفرج.