التعادل يحسم مباراة السعودية والعراق في سوبر كلاسيكو (فيديو)

حسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة مباراة المنتخب السعودي ومنافسه العراقي، الإثنين، ضمن منافسات البطولة الرباعية الدولية الودية، (سوبر كلاسيكو)، على إستاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين على إستاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

وفي الدقيقة 72 ارتكب مدافعو المنتخب السعودي خطأ استغله مهند علي ليسجل الهدف الأول في المباراة.

وقبل صافرة النهاية بلحظات أدرك عبدالعزيز البيشي التعادل للسعودية في الدقيقة 93.

وكان المنتخب السعودي قد خسر 0/2 أمام البرازيل في المباراة الأولى، في حين سقط المنتخب العراقي 0/4 أمام الأرجنتين.

ويلعب المنتخب البرازيلي أمام الأرجنتين غدًا الإثنين في ختام منافسات البطولة الرباعية.