أهداف مباراة السعودية والعراق.. مهند علي يتقدم لأسود الرافدين وعبدالعزيز البيشي يتعادل (فيديو)

سجل مهند علي الهدف الأول لمنتخب العراق على السعودية، في المباراة التي تجمعهما، اليوم الإثنين، على استاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، ضمن مباريات البطولة الرباعية الدولية (سوبر كلاسيكو).
واستغل مهند علي خطأ فادحًا من مدافعي الأخضر ليسجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 72.
وأدرك عبدالعزيز البيشي التعادل للسعودية في الدقيقة 90.
هدف العراق الأول HD #السعوديه_العراق pic.twitter.com/iVqH4NYIaY
— صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨
قووووووووووووووووول التعادل لـ السعوديه ” عبدالعزيز البيشي ” HD#السعوديه_العراق pic.twitter.com/qiZQsHFSgS
— صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨
وكان المنتخب السعودي قد خسر 0/2 أمام البرازيل في المباراة الأولى، في حين سقط المنتخب العراقي 0/4 أمام الأرجنتين.
ويلعب المنتخب البرازيلي أمام الأرجنتين غدًا الإثنين في ختام منافسات البطولة الرباعية.