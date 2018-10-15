أهداف مباراة السعودية والعراق.. مهند علي يتقدم لأسود الرافدين وعبدالعزيز البيشي يتعادل (فيديو)

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المنتخب السعودي كان قد خسر 0/2 أمام البرازيل في المباراة الأولى في حين سقط المنتخب العراقي 0/4 أمام الأرجنتين.