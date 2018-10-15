القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق اليوم في “سوبر كلاسيكو”

يواجه المنتخب السعودي نظيره العراقي، مساء اليوم الإثنين، بملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الودية.

وكان منتخب السعودية خسر أمام البرازيل بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة، بينما خسر منتخب العراق أمام الأرجنتين برباعية نظيفة.

ويستعد منتخبا السعودية والعراق للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات في يناير المقبل.

ورغم ندرة مواجهاتهما مطلع الألفية الجديدة، يعد العراق بين أكثر المنتخبات التي التقاها “الأخضر” (33 مواجهة ودية ورسمية)، بعد المنتخبات الخليجية الأربعة (الكويت، قطر، الإمارات والبحرين)، وتمثل 43 عامًا عمر تلك المواجهات، 10 انتصارات سعودية، فيما حقق العراق الفوز في 15 مباراة كأكبر عدد انتصارات سجله منتخب عربي أمام الأخضر، وشهدت مبارياتهما إجمالًا 79 هدفًا كانت حصة الأخضر منها 29 هدفًا.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، على “تويتر”، عن أسماء طاقم التحكيم، والذي يتكون من بيتر جرين حكم ساحة، يعاونه أشلي بيشام مساعد أول، أوين جولدريك مساعد ثانٍ، جاريد جليت حكمًا رابعًا وكريس جونز حكمًا للفيديو.

كما يشار إلى أن منتخبي البرازيل والأرجنتين، يلتقيان غدًا الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

الموعد والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة حكم المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

وسوف تُنقل المباراة على الكثير من القنوات العربية وهي: السعودية الرياضية – دوري بلس – أبوظبي الرياضية – دبي الرياضية – الكويت الرياضية – البحرين الرياضية – العراق الرياضية – الشارقة الرياضية – الأردن الرياضية.