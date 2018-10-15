رسميًا.. نادي الفيحاء السعودي يقيل الأرجنتيني جوستافو كوستاس

كشفت تقارير صحافية عن قيام إدارة نادي الفيحاء السعودي بإقالة الأرجنتيني جوستافو كوستاس، من قيادة الفريق الأول، بسبب النتائج المتواضعة للفريق حتى الآن.

وتعد تلك الإقالة بحسب ما نقلت صحيفة “الرياضية”، هي الثالثة في الدوري السعودي بعد إقالة رامون دياز من نادي الاتحاد، وميرشيا ريدنك من الفيصلي.

وأشارت الصحيفة إلى اقتراب الإدارة الفيحاوية من الاستقرار على مدرب أجنبي آخر، ستسعى إلى التعاقد معه، لخلافة كوستاس بصفة دائمة، وهو من مدرسة أوروبا الشرقية التدريبية.

وكشف النادي في بيان رسمي، أصدره، يوم الاثنين، أن القرار جاء بعد تدني المستوى الفني للفريق وعدم ظهور بالمستويات المطلوبة التي تليق باسم ومكانة النادي، ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التصحيحية التي أقرها مجلس الإدارة لإعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي وتحقيق أعلى المستويات وأفضلها.

كما أقر المجلس تكليف المدرب الوطني محمد العرياني، بتولي الإدارة الفنية والإشراف على تحضيرات الفريق للمواجهة المقبلة ضد نادي الوحدة، يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة السادسة للدوري السعودي.

ويحتل الفيحاء المركز الـ13 في الدوري، إذ حقق الفوز في مباراة وانهزم في 4 مباريات ويملك 3 نقاط فقط.

وكان كوستاس تولى تدريب الفيحاء بعد مرور جولات قليلة من الموسم الماضي، إذ انتشل الفريق من القاع نحو احتلال مركز متقدم مع نهاية المسابقة.