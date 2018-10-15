مباراة السعودية والعراق.. كيف يدور صدام الأخضر وأسود الرافدين في “سوبر كلاسيكو”؟

يخوض منتخب السعودية اختبارًا جديدًا ضد ضيفه العراق، مساء اليوم الاثنين، على ملعب “جامعة الملك سعود” في بطولة “سوبر كلاسيكو” الودّيّة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ويسدل الستار عليها، غدًا الثلاثاء.

وتتسم دائمًا مباريات السعودية ضد العراق بالنديّة والإثارة وخاصة أن العراق أحد أقوى المنتخبات العربية والخليجية بخلاف التاريخ الطويل والتطوّر الكبير لمنتخب السعودية.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السعودية والعراق.

????| الأخضر يتسلّح بعاملي الأرض والجمهور لمواجهة أسود الرافدين.. ويختتم تحضيراته الأخيرة على ملعب جامعة الملك سعود.#معاك_يالأخضر????????????????#SuperClasico_in_KSA pic.twitter.com/udlfYJyMEG — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 14, 2018

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق السعودي فهد العتيبي وأيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 ودوري بلس 1.

ندية واضحة

تقابل المنتخبان 23 مرة بشكل رسمي، وفاز المنتخب السعودي 10 مرات مقابل 11 انتصارًا للعراق، وتعادلا مرتين.

ويعد فوز العراق على السعودية بنتيجة 7-1 في كأس خليجي 4 عام 1976 أكبر نتيجة في مباريات المنتخبين، بينما انتهت آخر مباراة بين المنتخبين يوم الـ 28 من فبراير الماضي وفاز بها العراق بنتيجة 4-1.

المنتخب السعودي ونغمة الفوز

يبحث منتخب السعودية عن حسم الفوز على حساب العراق خاصة بعد العرض الطيب الذي قدَّمه الأخضر في مواجهة البرازيل في الجولة الأولى رغم الخسارة بثنائية دون رد.

ويسعى المنتخب السعودي مع مديره الفني الإسباني خوان أنتونيو بيتزي لحسم الفوز ومواصلة عروضه الطيبة التي يقدمها أخيرًا، وقبل ذلك في بطولة كأس العالم الأخيرة.

ويعاني الأخضر من غياب الرباعي عبد العزيز الجبرين ومحمد البريك وسلمان الفرج للإصابة والظروف المرضية وأيضًا الحارس محمد العويس لطرده في مباراة البرازيل.

ويعتمد الأخضر السعودي على نجومه الموهوبين يحيى الشهري وسالم الدوسري وعبد العزيز البيشي وأيضاً المهاجم هتان باهبري، بجانب قدرات ثنائي الارتكاز عبد الله عطيف وحسين المقهوي.

ويعول الأخضر على رباعي الدفاع عمر هوساوي وعلي البليهي ومحمد البريك وحسين عبد الغني مع الحارس مصطفى ملائكة.

وأكد عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن المنتخب السعودي لديه العديد من اللاعبين الموهوبين ويقدم كرة سريعة وحديثة.

وأضاف: “المنتخب السعودي لديه طموح لتسجيل الأهداف وتقديم عروض طيبة مثلما فعل في الفترة الأخيرة وخاصة أن الأخضر يملك عناصر أصحاب خبرات رغم الغيابات”.

???? | المنتخب العراقي يختتم اليوم الأحد تحضيراته لمواجهة المنتخب السعودي غدًا الإثنين ضمن بطولة #سوبركلاسيكو..#نجوم_العالم_في_السعودية #SuperClasico_in_KSA pic.twitter.com/FwRkiBpA9m — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 14, 2018

قوة أسود العراق

ويراهن أسود المنتخب العراقي مع مديره الفني السلوفيني سريتشكو كاتانيتش على الأداء الجماعي والمواهب الفردية التي يملكها بعض لاعبيه.

ويراهن المنتخب العراقي على الحارس جلال حسن بجانب أحمد إبراهيم وعلي فايز وعلاء مهاوي وعلي عدنان في الدفاع بجانب أحمد ياسين ومهدي كامل وأسامة رشيد وبشار رسن للوسط وجاستن ميرام ومازن فياض في الهجوم.