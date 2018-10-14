بيتزي: المنتخب السعودي جاهز لمواجهة العراق في “سوبر كلاسيكو”

تعهد خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، بتقديم مباراة كبيرة أمام المنتخب العراقي غدًا الإثنين في الدورة الرباعية الودية المقامة بالسعودية.

وأكد بيتزي، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أن لاعبي السعودية جاهزين لمواجهة العراق، مشيرًا إلى أهمية المواجهة كونها أمام منتخب قوي ويمتلك لاعبين مميزين.

وقال بيتزي: “في المباراة السابقة واجهنا منتخبًا قويًا (البرازيل) وقدمنا مباراة كبيرة أمامه ونحن جاهزون لمواجهة العراق، وهي ذات أهمية كبيرة”.

وخسر المنتخب السعودي مباراته أمام البرازيل بصعوبة 0-2.

وأضاف: “في خط الهجوم أشركنا العديد من اللاعبين وسنعتمد على اللاعب الأجهز، فهذا الخط هو الأهم في كرة القدم”.