مدرب العراق: جاهزون للتحدي أمام المنتخب السعودي في سوبر كلاسيكو

أكد المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم سريتشكو كاتانيتس، أن جميع لاعبيه مستعدون لمواجهة المنتخب السعودي الذي قدم مباراة كبيرة أمام منتخب البرازيل.

ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العراقي غدًا الإثنين في الدورة الرباعية الودية الدولية المقامة في السعودية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:”ستشاهدون فريقي في يوم غدٍ، ومن المؤكد أن تكون هناك تغييرات في الفريق”.

وقال:”المباراة الماضية أمام المنتخب الأرجنتيني كانت هي الثانية لي في مسيرتي مع الفريق، وغدًا ستكون ثالث مباراة لي، ولم أُكوّن الصورة الكاملة عن المنتخب العراقي، وستتضح الأمور خلال المباريات المقبلة”.

وكان المنتخب العراقي خسر أمام نظيره الأرجنتيني برباعية نظيفة الخميس الماضي.

وأشار إلى أن التشكيلة العراقية ستشهد تغييرات خلال الفترة المقبلة وذلك ليس لأنه غير مقتنع باللاعبين الحاليين، ولكن لأن الإعداد لبطولة كأس آسيا يتطلب ذلك، معربًا عن اقتناعه باللاعبين الحاليين في الفريق.

وتابع: “كان الهدف من توقيعي للعقد مع المنتخب العراقي هو التأهل لبطولة كأس العالم المقبلة”.

وحرص على تهنئة المنتخب السعودي على الأداء الجيد الذي ظهر به أمام المنتخب البرازيلي.

من جانبه أكد لاعب المنتخب العراقي أحمد ابراهيم أن مباراتهم أمام المنتخب السعودي لها طابع خاص.

وأشار إلى أن المنتخب السعودي قوي، وقدم مباراة جيدة أمام البرازيل وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة.

وعن خسارتهم في لقاء الأرجنتين الماضي أشار اللاعب إلى أن الأرجنتين منتخب قوي وعالمي، وكان الهدف من المواجهة الوقوف على مستوى الفريق، والهدف الحالي التفكير في بطولة كأس الأمم الآسيوية المقبلة.