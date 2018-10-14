نادي الزمالك ينفي التفاوض مع عمر خربين.. ويحسم مصير مشاركته في الكونفدرالية

تراجع نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور عن قرار مقاطعة البطولات الأفريقية، الذي لوّح به عقب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بإيقاف رئيس النادي لمدة عام.

وقال مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: “سنشارك ببطولة الكونفدرالية الموسم المقبل، ولا توجد نية لمقاطعة البطولة، خاصة أن النادي هو بطل مصر”.

وعن المفاوضات مع عمر خربين لاعب نادي الهلال السعودي، قال مرتضى: “العلاقة التي تربط الزمالك بمسؤولي الهلال السعودي قائمة على الود والاحترام المتبادل، لا توجد أي مفاوضات من قريب أو بعيد للحصول على خدمات اللاعب السوري، ولا غيره من لاعبي الفريق السعودي”.

وأضاف: “الهدف من تلك الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، الوقيعة والفتنة بين الزمالك والهلال السعودي، خاصة أن هناك من يشعر بالغضب من الاستقبال الأسطوري من جانب مسؤولي الهلال السعودي الذي أقيم على هامش مباراة السوبر المصري السعودي بالرياض”.

وتردد أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية أكد لمرتضى منصور أنه يرحب بانتقال عمر خربين لصفوف الزمالك حالة موافقة اللاعب على الصفقة، وعدم ضم اللاعب لبيراميدز في يناير، حال استمرار سحب الاستثمارات الرياضية من مصر”.