موعد مباراة السعودية والعراق في “سوبر كلاسيكو” والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب السعودي نظيره العراقي، مساء غد الاثنين، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في الجولة الثانية والأخيرة من منافسات بطولة “سوبر كلاسيكو” الرباعية التي تختتم، يوم الثلاثاء، في جدة بموقعة الكلاسيكو الأمريكي الجنوبي المنتظرة بين البرازيل والأرجنتين.

ومع أن الأخضر خسر مباراته الأولى أمام البرازيل الذي لعب بكامل نجومه، إلا أنه قدم مستوى مميزًا في مواجهة نجوم السامبا، وحظي بإشادة الجميع وفي مقدمتهم مدرب ولاعبي البرازيل، وهو يتطلع إلى مواصلة عروضه القوية لتكون خير ختام لمشاركته في الدورة الودية الدولية التي تعتبر جزءًا من إعداده لنهائيات كأس أمم آسيا التي ستقام في الإمارات في كانون الثاني/يناير المقبل.

أما المنتخب العراقي الذي تلقى خسارة قاسية أمام الأرجنتين صفر-4، ولم يقدم الأداء المأمول منه لا سيما في شوط المباراة الثاني، فإنه يسعى إلى مصالحة جماهير الكرة العراقية والخروج بنتيجة إيجابية يؤكد من خلالها قدرته على استعادة توازنه.

وتهدف البطولة إلى زيادة احتكاك المنتخبين العربيين مع كبرى المنتخبات العالمية.

يذكر أن منتخب العراق، كان تفوق وهزم منتخب السعودية وديًّا في شهر فبراير الماضي برباعية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت في مدينة البصرة العراقية.

وسيخوض المنتخب العراقي أول مباراة له في بطولة كأس أمم آسيا 2019، ضد المنتخب الفيتنامي في الثامن من يناير المقبل.

سبق لمنتخب العراق الفوز ببطولة كأس أمم آسيا في عام 2007، بعد الفوز على المنتخب السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات، وتنقلها قنوات KSA SPORTS الرياضية السعودية، وأبوظبي الرياضية.