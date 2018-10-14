ماذا قال الأسطورة روبرتو كارلوس عن منتخب السعودية تحت قيادة بيتزي؟

أشاد روبرتو كارلوس، أسطورة منتخب البرازيل، بالمنتخب السعودي، تحت قيادة المدرب خوان أنطونيو بيتزي، متوقعًا أن يصبح من أفضل المنتخبات في العالم.

وقال كارلوس، في تصريحات لقناة “العربية”: “تابعت مباراة البرازيل والسعودية، والتي انتهت بفوز السامبا، بهدفين دون رد، أعتقد أن اللجوء لمدرب أجنبي بعقلية كروية جيدة، أمر مهم للأخضر السعودي”.

وأضاف: “معجب بالمدرب بيتزي، أظن أن لديه الخبرة الكافية كلاعب سابق، لتقديم المطلوب في عمله التدريبي، كما أنه يمتلك القدرة على تحسين تكتيك المنتخب السعودي”.

وتابع نجم ريال مدريد السابق “أتوقع أن يصبح المنتخب السعودي، خلال بضع سنوات، من أفضل منتخبات العالم، كل شيء يتعلق بالمدرب، ومدى جودته الفنية وقدرته على نقل أفكاره للاعبين، وهو يمتلك نظامًا تكتيكيًّا جيدًا، وشاهدنا هذا أمام منتخب البرازيل حيث لعب السعوديون بشكل جماعي”.

وعن الدوري السعودي هذا الموسم، أوضح: “البطولة تطوَّرت بالمحليين والأجانب، هذا المزيج مهم لتطوّر مستوى المسابقة والمنتخب السعودي”.

كما وجَّه كارلوس انتقادات شديدة لمنتخب بلاده بسبب ما وصفه بـ”اللعب الفردي”، قائلًا: “لم يعجبني أداء منتخب البرازيل، نحن نعتمد على الأداء الفردي لنيمار أو ويليان وهذا أمر يجب أن نتفاداه، علينا العودة إلى جذورنا البرازيلية في كرة القدم وتقديم مستويات ممتعة”.

وأتم: “استضافة السعودية لمباراة “سوبر كلاسيكو” بين الأرجنتين والبرازيل أمر غير مسبوق، ولا يتكرر كثيرًا، هي فرصة لرؤية هذا الحدث خارج أمريكا الجنوبية”.