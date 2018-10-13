انتقادات للإعلامي وليد الفراج بعد تشبيهه ميسي بـ”المخدرات”

انتقد الجمهور الرياضي السعودي الإعلامي وليد الفراج، بعدما ظهر في فيديو رفقة إعلامي أرجنتيني مرافقًا بعثة منتخب التانغو، في السعودية المشاركة في الدورة الرباعية “سوبر كلاسيكو”، وشبه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بـ”المخدرات”.

وقال الفراج في الفيديو المتداول مع الصحفي الأرجنتيني: “ميسي رقم واحد، وهو مثل المخدرات، الجميع يحبه”

وكان المنتخب السعودي قد خاض مباراة ودية أمام نظيره البرازيلي، وانتهت بفوز السامبا بهدفين نظيفين مساء الجمعة.

وانهالت التعليقات السلبية على الفيديو، إذ انتقد الكثيرون التشبيه، واعتبروه دعوة من الإعلامي الشهير إلى حب المخدرات، في حين دافع آخرون عنه، ودشن مغردون هاشتاغًا باسم “#الفراج_الجميع_يحب_المخدرات”، وقد شهد سجالًا ساخنًا بين الطرفين.

ونشر المغرد إبراهيم سنان الفيديو عبر حسابه على تويتر، معلقًا: “لوليد الفراج تستطيع أن تكون إعلاميًا مؤثرًا ومو بسهولة تكون قدوة.. القدوة ثمنها كبير جدًا، في يوم ما انتقدت محمد نور، الإنسان والدنيا اليوم تدور وتضعه بنفس الموقف”.

لوليد الفراج تستطيع أن تكون اعلامي مؤثر ومو بسهولة تكون قدوة .. القدوة ثمنها كبير جداً !!! في يوماً ما شرّسح من ((( نور ))) الإنسان والدنيا اليوم تدور وتضعه بنفس الموقف المقزم#الفراج_الجميع_يحب_المخدرات pic.twitter.com/xx4vQ9xma7 — Ibrahim seenan (@itti_59) October 13, 2018

في حين دافع عبدالرحمن الغامدي، عن الفراج قائلًا: “يا حبكم للظلم،

وليد الفراج يقول ميسي مثل المخدرات الكل يحبه.. العاقل راح يفهم إن في تشبيه شيء لشيء لازم يكون فيه وجه شبه، فقصده مو إن المخدرات كويسه كان القصد الإدمان (وجه الشبه) فالكل أدمن حُبّ هذا اللاعب”.

#الفراج_الجميع_يحب_المخدرات

يا حبكم للظلم ❕

وليد الفراج يقول ميسي مثل المخدرات الكل يحبه ..

العاقل رح يفهم ان في تشبيه شي لشي لازم يكون فيه وجه شبه .

فقصده مو ان المخدرات كويسه كان القصد الادمان (وجه الشبه)

ف الكل ادمن حُبّ ذا الاعب. pic.twitter.com/uTIubOKpIW — عبدالرحمن الغامدي (@Dh26om) October 13, 2018

وقد ناشد آخر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بالتدخل لمشاهدة الفيديو: “معالي المستشار تركي آل الشيخ بالتأكيد لن يرضيه هذا المقطع، وبالتأكيد لن يجعله مسؤولًا عن قنواتنا الرياضية”.

معالي المستشار تركي ال الشيخ بالتأكيد لن يرضيه هذا المقطع وبالتأكيد لن يجعله مسؤول عن قنواتنا الرياضيه #الفراج_الجميع_يحب_المخدرات pic.twitter.com/GGBI2uZzLh — محمد عسيري (@abozaiyn) October 13, 2018

وانتقده مغرد آخر ويظهر من حسابه أنه مشجع لنادي النصر، قائلًا: “حرض الشباب على المخدرات وهذا شخص مشهور وأغلب الشباب يتابعونه أتمنى أن يأخذ جزاءه ويتحاسب”.

#الفراج_الجميع_يحب_المخدرات @Mokafha_SA يحرض الشباب على المخدرات وهذا شخص مشهور واغلب الشباب يتابعونه اتمنى ياخذ جزاه ويتحاسب — ش☀️س النصر (@5093223) October 13, 2018

وأشار آخر يدعى أبو خالد: “الحمدلله.. ياوليد إذا أنت تحب المخدرات تكلم عن نفسك”.

#الفراج_الجميع_يحب_المخدرات الحمدلله… ياوليد اذا انت تحب المخدرات تكلم عن نفسك. pic.twitter.com/pqTBqw4SCS — ابو خالد (@alihazzazi2010) October 13, 2018

وكان الفراج قد أعلن مؤخرًا تكليفه بإدارة شبكة القنوات السعودية الرياضية الجديدة، التي ستنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي كاشفًا عن التفاصيل.

وكتب الفراج تغريدة قال فيها: “كل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على ثقته بتكليفي بإدارة الشبكة الرياضية الجديدة، التي ستكون نجمًا وطنيًا مشرفًا، ويعكس قدرات المواطنين السعوديين بدعم الخبرات الأجنبية الحقيقية في صناعة التلفزيون، إنه تحدٍ كبير كم أتمنى أن أكون عند حسن ظن أبوناصر”.