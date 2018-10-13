انتقادات للإعلامي وليد الفراج بعد تشبيهه ميسي بـ”المخدرات”

انتقادات للإعلامي وليد الفراج بعد تشبيهه ميسي بـ”المخدرات”

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

انتقد الجمهور الرياضي السعودي الإعلامي وليد الفراج، بعدما ظهر في فيديو رفقة إعلامي أرجنتيني مرافقًا بعثة منتخب التانغو، في السعودية المشاركة في الدورة الرباعية “سوبر كلاسيكو”، وشبه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بـ”المخدرات”.

وقال الفراج في الفيديو المتداول مع الصحفي الأرجنتيني: “ميسي رقم واحد، وهو مثل المخدرات، الجميع يحبه”

وكان المنتخب السعودي قد خاض مباراة ودية أمام نظيره البرازيلي، وانتهت بفوز السامبا بهدفين نظيفين مساء الجمعة.

وانهالت التعليقات السلبية على الفيديو، إذ انتقد الكثيرون التشبيه، واعتبروه دعوة من الإعلامي الشهير إلى حب المخدرات، في حين دافع آخرون عنه، ودشن مغردون هاشتاغًا باسم “#الفراج_الجميع_يحب_المخدرات”، وقد شهد سجالًا ساخنًا بين الطرفين.

ونشر المغرد إبراهيم سنان الفيديو عبر حسابه على تويتر، معلقًا: “لوليد الفراج تستطيع أن تكون إعلاميًا مؤثرًا ومو بسهولة تكون قدوة.. القدوة ثمنها كبير جدًا، في يوم ما انتقدت محمد نور، الإنسان والدنيا اليوم تدور وتضعه بنفس الموقف”.

في حين دافع عبدالرحمن الغامدي، عن الفراج قائلًا: “يا حبكم للظلم،

وليد الفراج يقول ميسي مثل المخدرات الكل يحبه.. العاقل راح يفهم إن في تشبيه شيء لشيء لازم يكون فيه وجه شبه، فقصده مو إن المخدرات كويسه كان القصد الإدمان (وجه الشبه) فالكل أدمن حُبّ هذا اللاعب”.

وقد ناشد آخر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بالتدخل لمشاهدة الفيديو: “معالي المستشار تركي آل الشيخ بالتأكيد لن يرضيه هذا المقطع، وبالتأكيد لن يجعله مسؤولًا عن قنواتنا الرياضية”.

وانتقده مغرد آخر ويظهر من حسابه أنه مشجع لنادي النصر، قائلًا: “حرض الشباب على المخدرات وهذا شخص مشهور وأغلب الشباب يتابعونه أتمنى أن يأخذ جزاءه ويتحاسب”.

وأشار آخر يدعى أبو خالد: “الحمدلله.. ياوليد إذا أنت تحب المخدرات تكلم عن نفسك”.

وكان الفراج قد أعلن مؤخرًا تكليفه بإدارة شبكة القنوات السعودية الرياضية الجديدة، التي ستنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي كاشفًا عن التفاصيل.

وكتب الفراج تغريدة قال فيها: “كل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على ثقته بتكليفي بإدارة الشبكة الرياضية الجديدة، التي ستكون نجمًا وطنيًا مشرفًا، ويعكس قدرات المواطنين السعوديين بدعم الخبرات الأجنبية الحقيقية في صناعة التلفزيون، إنه تحدٍ كبير كم أتمنى أن أكون عند حسن ظن أبوناصر”.

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