لاعبو منتخب الأرجنتين يزورون أبرز المعالم التاريخية في مدينة الرياض (فيديو وصور)

لاعبو منتخب الأرجنتين يزورون أبرز المعالم التاريخية في مدينة الرياض (فيديو وصور)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

حرصت بعثة منتخب الأرجنتين، اليوم السبت، على زيارة أبرز المعالم التاريخية الموجودة في مدينة الرياض.

وقام لاعبو التانغو بزيارة قصر المصمك والتجول بين جنباته؛ للتعرف على أبرز ملامحه المعمارية، كما استمعوا لنبذة تاريخية عن تاريخ القصر، وأبرز المواقف التي كان شاهدًا عليها، كما شاهد لاعبو المنتخب أبرز المقتنيات التي يحتويها القصر، بحسب ما ذكرته صحيفة “عاجل”.

وعقب انتهاء الجولة، قام المنتخب الأرجنتيني الموجود حاليًّا في الرياض للمشاركة في الدورة الرباعية “سوبر كلاسيكو”؛ بالتوجه إلى المتحف الوطني، حيث تناول اللاعبون القهوة العربية في مستهل الزيارة، كما تجولوا في جنبات المتحف للتعرف على أبرز ما يضمه من مقتنيات تاريخية.

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