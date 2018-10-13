لاعبو منتخب الأرجنتين يزورون أبرز المعالم التاريخية في مدينة الرياض (فيديو وصور)

حرصت بعثة منتخب الأرجنتين، اليوم السبت، على زيارة أبرز المعالم التاريخية الموجودة في مدينة الرياض.

وقام لاعبو التانغو بزيارة قصر المصمك والتجول بين جنباته؛ للتعرف على أبرز ملامحه المعمارية، كما استمعوا لنبذة تاريخية عن تاريخ القصر، وأبرز المواقف التي كان شاهدًا عليها، كما شاهد لاعبو المنتخب أبرز المقتنيات التي يحتويها القصر، بحسب ما ذكرته صحيفة “عاجل”.

????| المنتخب الأرجنتيني يزور قصر المصمك والمتحف الوطني في جولة صباح اليوم. La selección Argentina en la hospitalidad del Reino de Arabia Saudí haciendo ruta turística en el Museo Nacional & el Palcio de Almasmak#SuperClasico @Argentina pic.twitter.com/gPZh4BKoH4 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 13, 2018

وعقب انتهاء الجولة، قام المنتخب الأرجنتيني الموجود حاليًّا في الرياض للمشاركة في الدورة الرباعية “سوبر كلاسيكو”؛ بالتوجه إلى المتحف الوطني، حيث تناول اللاعبون القهوة العربية في مستهل الزيارة، كما تجولوا في جنبات المتحف للتعرف على أبرز ما يضمه من مقتنيات تاريخية.