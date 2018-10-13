تيتي مدرب البرازيل يشيد بلاعبي المنتخب السعودي عقب مواجهتهما في سوبر كلاسيكو

أشاد أدينور ليوناردو باتشي “تيتي”، مدرب المنتخب البرازيلي، بمستوى وأداء لاعبي المنتخب السعودي، بعد فوز السامبا الصعب 2/0 في مواجهة المنتخبين في البطولة الرباعية الودية (سوبر كلاسيكو).

وأوضح تيتي عقب المباراة أن أداء لاعبي المنتخب السعودي، خاصة في الجمل التكتيكية التي أظهرها، أنه أتعب فريقه في المواجهة.

وسجل غابرييل خيسوس في الدقيقة 44، ثم أضاف أليكس ساندرو الهدف الثاني في الدقيقة 96، علمًا أن حكم المباراة طرد الحارس محمد العويس في الدقيقة 85.

وقال تيتي: “لعب المنتخب السعودي مباراة جيدة، وأظهر ثقة كبيرة في المواجهة ولم يخش لاعبوه مواجهتنا”.

وأضاف: “أعرف الأخضر، فقد تابعته في بطولة كأس العالم الأخيرة، وأيضًا المباريات الودية التي لعبها قبل المونديال كمواجهته مع إيطاليا”.

وأشار تيتي إلى أن لاعبي المنتخب السعودي وصلوا إلى مرمى فريقه لكنهم لم يتمكنوا من التسجيل.

ويلعب المنتخب السعودي مع العراق يوم الإثنين، في حين يلعب المنتخب البرازيلي مع الأرجنتين الإثنين.