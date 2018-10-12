القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البرازيل في سوبر كلاسيكو‎

يلعب المنتخب السعودي أمام منافسه البرازيلي، اليوم الجمعة، في إطار منافسات البطولة الرباعية الودية (سوبر كلاسيكو)، على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

وتبث المباراة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، وDawri Plus 1 HD، وKSA Sports HD1، وSport TV 2، وbeIN SPORTS HD 2 FR.

وتلعب المباراة الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

ويخوض المنتخب السعودي رابع مباراة له أمام البرازيل، وخسر في المباريات الثلاث السابقة.

وتقابل المنتخبان في نهائيات الألعاب الأولمبية 1984 وفاز المنتخب البرازيلي 3/1، ثم 3/0 في كأس القارات 1997، وأخيرًا 8/2 في كأس القارات 1999.

واُفتتح منافسات البطولة الرباعية بفوز الأرجنتين 4/0 على العراق، أمس الخميس.

ويلعب المنتخب السعودي أمام العراق الإثنين المقبل، في حين يلعب المنتخب البرازيلي أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء.