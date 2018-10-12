عادل عزت يطلع مروان بن غليطة ومحمد خلفان الرميثي على ملف ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي

استقبل محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي سابقًا، والمرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في انتخابات الدورة المقبلة.

وقال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، في بيان على موقعه على الإنترنت، إن عادل عزت أطلع الرميثي ومروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على ملفه الترشيحي وبرنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد الآسيوي

وأضاف البيان، أن الطرفين بحثا سبل التعاون وناقشا فرص التطوير في منظومة الكرة الآسيوية، والمبادرات الهادفة للارتقاء بمسابقات القارة الصفراء، وانعكاسها الكبير على التجربة الاحترافية التي تعاصرها الاتحادات الوطنية.

وقدّم عادل عزت استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في أغسطس الماضي، بعد نحو عام ونصف من توليه رئاسته، وأعلن أنه سيبدأ في تحضير ملفه في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي في 2019.