موعد مباراة السعودية والبرازيل في سوبر كلاسيكو

يلاقي المنتخب السعودي منافسه البرازيلي، على استاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، في إطار مباريات البطولة الرباعية الودية (سوبر كلاسيكو)، التي تستضيفها السعودية.

وتقام مباراة السعودية والبرازيل، اليوم الجمعة، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة

وتبث المباراة على قنوات KSA Sports HD1، وSport TV 2، وbeIN SPORTS HD 2 FR، وأبوظبي الرياضية HD 1، وDawri Plus 1 HD.

وهذه رابع مباراة بين السعودية والبرازيل، إذ سبق أن فاز منتخب البرازيل 3/1 في نهائيات الألعاب الأولمبية 1984، و3/0 في كأس القارات 1997، و8/2 في كأس القارات 1999.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد افتتح مباريات الدورة الرباعية بالفوز 4/0 على العراق، أمس الخميس.

ويلعب المنتخب السعودي أمام العراق الإثنين المقبل، في حين يلعب المنتخب البرازيلي أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء.