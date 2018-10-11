مباراة الأرجنتين والعراق.. إعلامي سعودي يستشهد بديبالا لكشف سوء أرضية ملعب الملز (صورة)

انتقد الإعلامي السعودي “سعود آل سليم” سوء أرضية ملعب الملز، الذي يستضيف مباراة الأرجنتين والعراق الودية في دورة “سوبر كلاسيكو” التي تقام في المملكة.

وكتب آل سليم على صفحته: “لاعبو منتخب الأرجنتين واضح عليهم الانزعاج من أرضية الملز، السؤال من نصدق القضيب أم ديبالا؟”.

لاعبي منتخب الأرجنتين واضح عليهم الإنزعاج من أرضية الملز ؟!!!

السؤال ….

من نصدق ؟!

القضيب أم ديبالا ؟!!#العراق_الارجنتين pic.twitter.com/qn5aDP9eRl — د.‎‏ سعود آل سليم (@SaudSleem) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

واشتكى لاعبو نادي النصر السعودي من سوء أرضية ملعب الملز الذي يستضيف مباريات الفريق في الدوري، ولكن رد عبدالرحمن القضيب، وكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية، على الانتقادات التي وجهت إلى أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، قائلًا بأنه قادر على احتضان مباريات دولية.

وقال القضيب: أرضية الملعب تعتبر من الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، وتم عمل اختبارات لها تتعلق بدحرجة الكرة، ولو حضر وفد دولي سيجيز إقامة أي مباراة دولية عليه، عشب أرضية الملعب ذات كثافة عالية والمدربون يطلبون رش الأرضية؛ بسبب كثافته وحلها بتقليل العشب ورش الملعب.