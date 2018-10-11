غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي: “غلطة سراي باعني من أجل المال”

صدم المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز، مهاجم الهلال السعودي جماهير ناديه عقب إدلائه بتصريحات لإحدى الصحف التركية، ظهر خلالها وكأنه لم يكن راغبًا في الانتقال إلى زعيم الأندية السعودية.

وقال غوميز لصحيفة mynet:” على مسؤولي غلطة سراي أن يتحملوا نتيجة قرارهم .. كنت أود البقاء مع النادي لكنهم باعوني من أجل المال”.

وتابع اللاعب الذي يقدّم مستويات مميزة مع الهلال:” سألوني إنْ كنتُ أملك عروضًا، وبمجرد ما عرفوا أن الهلال يريدني أسرعوا في عملية بيعي بحثًا عن المال “.

وتابع :” كنت أريد تجديد تعاقدي والاستمرار في الدوري التركي؛ لكنَّ مسؤولي النادي كان لهم قرار آخر “.

واختتم تصريحاته :” كنت أود تمديد تعاقدي وغير حقيقي أنني كنت أبحث عن زيادة عقدي .. عليهم تحمل نتيجة قرارهم “.

يذكر أن أحمد موسى مهاجم النصر الحالي كان أدلى بتصريحات مشابهة لصحف إنجليزية بعد رحيله عن ليستر سيتي الإنجليزي.

واضطرت أندية تركية عديدة التخلي عن نجومها البارزين بسبب أزمة ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الليرة.