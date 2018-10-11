القنوات الناقلة لمباراتي العراق ضد الأرجنتين والسعودية ضد البرازيل في “سوبر كلاسيكو”

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تحضيراته لمواجهة منتخب البرازيل غدًا الجمعة في افتتاح لقاءاتهما ضمن بطولة “سوبر كلاسيكو”، وذلك ضمن معسكر المنتخب السعودي بالرياض، المقام في إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.

وأجرى المنتخب السعودي الأول مساء أمس حصته التدريبية على ملعب جامعة الملك سعود، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي الذي عمد في بداية الحصة إلى تطبيق مران تكتيكي، أعقبه تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للقيام بمناورة على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات العرضية هجوميًّا ودفاعيًّا. وعلى صعيد متصل، واصل لاعب خط الوسط عبدالعزيز الجبرين تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

وسيجري الأخضر السعودي اليوم الخميس حصَّته التدريبية على ملعب جامعة الملك سعود، في الساعة السابعة والنصف مساءً.

من ناحية أخرى، تقرَّر أن يعقد المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي في الساعة الـ 6:45 من مساء اليوم بتوقيت السعودية، مؤتمرًا صحفيًّا وذلك في قاعة المؤتمرات بملعب جامعة الملك سعود.

ويفتتح منتخب الأرجنتين مباريات البطولة اليوم الخميس بمواجهة العراق في تمام التاسعة إلا ربعًا بتوقيت السعودية.

وتنقل مباريات الدورة الرباعية على قنوات السعودية الرياضية، أبو ظبي الرياضية، دوري بلس.