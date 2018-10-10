نادي الهلال السعودي يكشف موعد عودة نواف العابد للتدريبات الجماعية مع الفريق

كشف الجهاز الطبي لنادي الهلال السعودي، عن قرب عودة نواف العابد، لاعب الفريق، إلى التدريبات الجماعية مع زملائه، بعد فترة التأهيل التي خاضها الفترة الماضية.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية”، حدد الجهاز الطبي، مدة تتراوح من عشرة أيام إلى أسبوعين يمر فيها نواف العابد، ضمن برنامج تأهيلي خاص، قبل أن يبدأ الالتحاق بالتدريبات الجماعية لفريقه بشكل تدريجي حتى اكتمال جاهزيته وتعافيه من الإصابة.

ودخل العابد المرحلة الثالثة من التأهيل بعد إصابة أسفل البطن التي عانى منها طوال الفترة الماضية، إذ يسير العابد بشكل جيد في برنامجه العلاجي والتأهيلي، مؤكدًا أنه يسير وفق الخطة الموضوعة من قبل الجهاز الطبي، وأن عودته ستكون قريبة.

ويغيب العابد عن المشاركة مع الهلال بانتظام منذ الموسم الماضي، إذ عانى اللاعب من الإصابة طوال هذه الفترة.

ويُعد العابد أحد أهم لاعبي الفريق خلال السنوات الأخيرة بسبب امتلاكه إمكانيات فنية رائعة، مقدمًا الكثير بقميص الزعيم.