مايكون مدافع غالاتا سراي التركي على أعتاب نادي الهلال السعودي مقابل 5 ملايين يورو

قالت صحيفة ستار التركية إن مسؤولي نادي الهلال السعودي لا يزالون يصرون على التعاقد مع المدافع البرازيلي مايكون مدافع نادي غلطة سراي التركي.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي الهلال اتفقوا مع اللاعب على راتب سنوي له يبلغ 4 ملايين يورو ولناديه مبلغ 5 ملايين يورو للاستغناء عن بطاقته الدولية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الجدير بالذكر أن جماهير الهلال أبدت اعتراضها على مستوى مدافعها الحالي، الإسباني ألبرتو بوتيا حيث قالت إنه لم يقدم الإضافة المطلوبة وأن المدافع محمد جحفلي لا يستحق الجلوس له احتياطيًا.

وكان الهلال على بعد خطوة من التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي حيث اتفق مسؤولوه مع إدارة النادي التركي على انتقاله بنظام الإعارة موسم واحد لكن تأخر وصول الأوراق حال دون تسجيل اللاعب.