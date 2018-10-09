موعد مباراة السعودية والبرازيل في “سوبر كلاسيكو” الدورة الرباعية والقنوات الناقلة

ينتظر الجمهور الرياضي العربي مواجهة نارية بين السعودية والبرازيل على ملعب “مُحيط الرعب”، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل، في إطار ودي دولي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت جدول مباريات الدورة الودية الرباعية، التي تستضيفها العاصمة “الرياض” بدءًا من 11 من الشهر الجاري بين “السعودية والبرازيل والعراق والأرجنتين”.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة بعدما ظهر الأداء متذبذبًا ببطولة كأس العالم الماضية روسيا 2018، ويطمح “الأخضر” أن يُكمل استعداده جيدًا لبطولة كأس آسيا والتي ستبدأ مطلع العام المقبل بوجودهم بالمجموعة الخامسة برفقة قطر ولبنان وكوريا الشمالية؛ كان منتخب السعودية قد خاض مباراة ودية وحيدة بعد انتهاء المونديال والتي كانت على ملعب فيصل بن فهد ضد منتخب بوليفيا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2).

على الجانب الآخر، فقد خاض منتخب البرازيل مباراة ودية وحيدة أيضًا ضد الولايات المتحدة، واستطاع فيها السيليساو الانتصار بهدفين دون رد، وسيخوض راقصو السامبا مباراة ودية أخرى ضد السيلفادور قبل لقائهم مع منتخب السعودية؛ كان المنتخب البرازيلي أيضًا على غير المعتاد ببطولة كأس العالم فالبطل اللاتيني لم يقدم ما هو متوقع منه وتم إقصاؤه من الدور ربع النهائي على يد المنتخب البلجيكي.

الموعد والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتقرر أن يتم نقل البطولة الدولية الرباعية مباشرةً عبر قناة “ksa sport HD 1” السعودية الرياضية وأبوظبي الرياضية.