وفاة عبدالله السعيد حارس البراعم في نادي الفتح السعودي

توفي عبدالله السعيد، حارس البراعم في نادي الفتح السعودي، ظهر اليوم الثلاثاء، إثر حادث مروري.

وقالت إدارة النادي عبر الحساب الرسمي في “تويتر”: “إنه ببالغ الحزن والأسى تتقدم إدارة نادي الفتح، وبالنيابة عن أعضاء الشرف ومنسوبي النادي وجماهيره بخالص التعزية وصادق المواساة لأسرة لاعب نادي الفتح عبدالله السعيد”.

يذكر أن الحارس كان قد انضم لمنتخب الناشئين السعودي، وسبق له المشاركة في معسكر مانشستر يوناتيد الإنجليزي في صيف 2017.