موعد مباراة العراق والأرجنتين في “سوبر كلاسيكو” الدورة الرباعية والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب العراقي نظيره الأرجنتيني، مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات البطولة الرباعية التي تُقيمها المملكة العربية السعودية في إطار ودي دولي، على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويسعى المنتخب العراقي بقيادة مديره الفني، السلوفيني كاتانيتش، لتحقيق أول فوز له على حساب منتخب الأرجنتين، المدجج بالنجوم.

كما يستهدف المنتخب العراقي تحقيق الاستفادة القصوى من بطولة السعودية الودية الدولية؛ من أجل الاستعداد الجيد لبطولة كأس آسيا 2019، والتي ستُقام في الإمارات في شهر يناير من العام المقبل.

وتضم الدورة الرباعية الدولية منتخبات: السعودية، والبرازيل، والأرجنتين، والعراق، وسيحصل كل منتخب مشارك في هذه الدورة على مليون دولار، بجانب تحمل الشركة المنظمة للبطولة تكاليف انتقالات المنتخبات المشاركة من وإلى المملكة العربية السعودية.

وأطلقت الهيئة العامة للرياضة السعودية على الدورة الرباعية اسم “سوبر كلاسيكو”، حيث تجمع مباراتين من بين أعرق المباريات الكلاسيكية، أولها كلاسيكو الخليج بين السعودية والعراق، وكلاسيكو أمريكا اللاتينية بين البرازيل والأرجنتين.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق، وتنقلها قنوات KSA SPORTS 1، ولم يتم إلى الآن الكشف عن معلق المباراة.