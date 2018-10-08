ملعب نادي الهلال السعودي يستضيف رسميًا عرض WWE Crown Jewel “جوهرة التاج”

أعلنت هيئة الرياضة السعودية رسميًا، عن استضافة عرض WWE في بطولة “كراون جول” في استاد جامعة الملك سعود بالرياض، يوم 2 نوفمبر المقبل.

كما ستحتضن الرياض للمرة الأولى بطولة كأس العالم لـ WWE؛ وذلك لتحديد الأفضل في العالم.

وسيشهد العرض نزالًا ثلاثيًا على لقب اليونيفرسال بين رومان رينز وبروك ليسنر وبرون سترومان.

وكان ملعب الجوهرة احتضن، في أبريل/ نيسان الماضي، عرض أعظم رويال رامبل، ضمن عقد الشراكة طويل الأمد، الموقع بين هيئة الرياضة و(WWE).

وسيتم بث عرض جوهرة التاج عبر الإنترنت عبر WWE Network، وسيكون متاحًا أيضًا بنظام الدفع للمشاهدة خارج الشرق الأوسط.