بسبب حديثه عن نادي الهلال.. إحالة إعلامي رياضي سعودي إلى النيابة العامة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد أن الإدارة القانونية شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة بطلب إحالة أحد الإعلاميين الرياضيين للنيابة العامة.

ونشر الاتحاد السعودي بيانًا رسميًا قال فيه إن الإحالة جاءت حيال ما تضمنه طرحه من اتهامات وتشكيك في الذمم وغير ذلك من التهم ضد الاتحاد ومطالبته بتقديم ما يثبت اتهاماته أو إحالته للمحكمة المختصة لإيقاع العقوبة الشرعية والنظامية.

????| يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن الإدارة القانونية في الاتحاد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة بطلب إحالة أحد الإعلاميين الرياضيين للنيابة العامة. pic.twitter.com/K1OS6Y881j — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

مصادر مقرّبة من الاتحاد السعودي لكرة القدم كشفت أن الإعلامي المقصود هو عبدالكريم الجاسر مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الهلال.

وكان الجاسر قد خرج في تصريحاتٍ فضائية قال فيها إن الهلال يدار من خارج النادي في إشارة لقرارات من قبل الهيئة والاتحاد السعودي لكرة القدم.