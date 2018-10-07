بسبب حديثه عن نادي الهلال.. إحالة إعلامي رياضي سعودي إلى النيابة العامة

بسبب حديثه عن نادي الهلال.. إحالة إعلامي رياضي سعودي إلى النيابة العامة

تعرّف على الإعلامي المقصود وفقًا لمصادر قريبة من الاتحاد السعودي.

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد أن الإدارة القانونية شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة بطلب إحالة أحد الإعلاميين الرياضيين للنيابة العامة.

ونشر الاتحاد السعودي بيانًا رسميًا قال فيه إن الإحالة جاءت حيال ما تضمنه طرحه من اتهامات وتشكيك في الذمم وغير ذلك من التهم ضد الاتحاد ومطالبته بتقديم ما يثبت اتهاماته أو إحالته للمحكمة المختصة لإيقاع العقوبة الشرعية والنظامية.

مصادر مقرّبة من الاتحاد السعودي لكرة القدم كشفت أن الإعلامي المقصود هو عبدالكريم الجاسر مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الهلال.

وكان الجاسر قد خرج في تصريحاتٍ فضائية قال فيها إن الهلال يدار من خارج النادي في إشارة لقرارات من قبل الهيئة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

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