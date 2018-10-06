مباراة الزمالك والهلال.. كيف تفوق جروس على خيسوس وحسم السوبر السعودي المصري؟

حسم نادي الزمالك لقب كأس السوبر السعودي المصري، على حساب مضيفه الهلال بعد مباراة مثيرة انتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 2-1 على ملعب “جامعة الملك سعود”.

وتفوق فريق الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس على حساب الهلال المدجج بالنجوم مع مديره الفني البرتغالي القدير خورخي خيسوس.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز الأسباب التي قادت جروس لعبور عقبة الهلال والفوز عليه في عقر داره.

تألق جنش

نجح محمود عبد الرحيم “جنش”، حارس مرمى نادي الزمالك، في تقديم مباراة تاريخية بعد أن تصدى لأكثر من فرصة محققة على مرماه وأبدع في المباراة.

وظهر جنش بمستوى مبهر وأنقذ عدة محاولات هلالية وكان النجم الأول للمباراة باعتراف مديره الفني جروس، خاصة أن الحارس الزملكاوي ظهر بثبات رائع.

وأكد نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن جنش حارس موهوب ومتميز، موضحًا أن مباراة الهلال كانت صعبة في أجواء جماهيرية أمام منافس صعب.

وأوضح أن جنش تميز بروحه القيادية والقتالية وكان في قمة تركيزه لتحقيق الفوز مع زملائه، مؤكدًا أنه بكل المقاييس يستحق لقب رجل المباراة.

استغلال اندفاع الهلال

لعب جروس باستمرار على استغلال الاندفاع الهجومي للاعبي الهلال على مدار المباراة وهو ما جعل المدرب السويسري يلعب بثلاثة أجنحة هجومية خلف المهاجم الكونغولي كابونغو كاسونغو.

واعتمد جروس على سرعات محمود عبد المنعم “كهربا” ويوسف أوباما وأيضًا إبراهيم حسن وانتقالهم للكرة من الخلف للأمام في الكرات المرتدة السريعة بشكل مميز.

النقاز المتميز

تميز اللاعب التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن، في الكرات المرتدة خاصة أنه استغل كافة قدراته الهجومية في الانطلاق في المساحات خلف الظهير الأيسر للهلال ياسر الشهراني.

ونجح النقاز في تسجيل هدف بضربة رأس نتيجة استكماله الهجوم بجانب أنه صنع هدفًا بتمريرة سحرية عرضية إلى الكونغولي كاسونغو الذي لم يجد أي معاناة في تسجيل الكرة في الشباك.

الضغط المكثف

نجح جروس في تطبيق الضغط المكثف في حدود منطقة الجزاء وأجبر الهلال على الاعتماد على الكرات العرضية فقط.

ولم يمنح جروس المساحات في عمق الدفاع للاعبي الهلال واضطر الفريق السعودي للعب من الأطراف خاصة الجبهة اليمنى التي كانت محل استحواذ كبير للهلال.