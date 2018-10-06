حقق بطولته الثالثة أمام نادي الهلال.. كريستيان جروس العقدة الجديدة لـ”الزعيم”

نجح السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك، في تحقيق البطولة الثالثة في تاريخه أمام نادي الهلال، إذ جاء للمملكة مع الأهلي، وأعاد لقب الدوري للنادي الجداوي بعد غياب فاق 30 عامًا.

المدرب السويسري صاحب الـ65 عاماً لا يعشق إلا تحقيق الألقاب أو إخراج الهلال من البطولات، فبعد مسيرته المظفرة مع النادي الأهلي السعودي عاد ليعيد الكرّه من جديد مع الزمالك.

جروس الذي حقق ثلاث بطوت أمام الهلال، وهما كأس ولي العهد عام 2015 وهي البطولة التي أطاحت وقتها بإدارة الهلال وبالمدرب ريجيكامب، ثم الدوري ثم نجاحه في إخراج الهلال من الدور قبل النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2016 قبل أن يحقق اللقب أمام النصر.

عاد جروس وحقق بطولته الثالثة بشكل مباشر أمام الهلال ولكن لمصلحة الزمالك المصري، بعد تحقيقه لقب كأس السوبر المصري السعودي بعد أن قاد الفريق الأبيض للتغلب عليه بهدفين لهدف.

واجه جروس الهلال في 11 مباراة حقق الفوز في خمس مباريات وخسر ثلاثة وتعادل في مثلهم.