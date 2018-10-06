نادي الهلال السعودي يكشف طبيعة إصابة بافيتيمبي غوميز

أزاح نادي الهلال، الستار عن طبيعة إصابة مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز، التي تعرض لها قبل خوض مباراة كأس السوبر السعودي المصري أمام الزمالك.

وقال الهلال عبر حسابه على حسابه على “تويتر”، يوم السبت: “أوضحت الفحوصات الطبية الأولية، التي أجريت للاعب غوميز، تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية، أثناء تدريبات الإحماء قبل مباراة اليوم”.

???? أوضحت الفحوص الطبية الأولية التي أجريت للاعب فريق #الهلال الأول لكرة القدم "بافتيمبي جوميز" تعرّضه لإصابة في العضلة الأمامية أثناء تدريبات الإحماء قبل مباراة اليوم، على أن يخضع لمزيد من الفحوص الطبية؛ لتحديد مدة برنامجه العلاجي. — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 6, 2018

ومن المنتظر أن يخضع غوميز، للمزيد من الفحوصات الطبية، لتحديد مدة برنامجه العلاجي.

ودفع البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، بالفنزويلي جيلمن ريفاس، بدلًا من غوميز، في تغيير مفاجئ بالتشكيلة قبل انطلاق المباراة.

يذكر أن الهلال خسر مباراة اليوم، بهدفين مقابل هدف، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.