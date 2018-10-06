الوحدة يقتنص الفوز من القادسية.. وهكذا أصبح جدول ترتيب الدوري السعودي

اقتنص فريق الوحدة اليوم السبت، الفوز من مضيفه القادسية بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة الخامسة للدوري السعودي.

قدم الفريقان شوطًا أولًا مثيرًا للغاية، وشكل كل منهما خطورة كبيرة على مرمى الآخر، ولكن الخطورة الأكبر كانت من نصيب القادسية.

وفي الشوط الثاني، كثف الوحدة من ضغطه الهجومي، ونجح في الوصول إلى هدف اللقاء الوحيد، عن طريق الإريتري أحمد عبده جابر في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

???? الهدف الاول لنادي #الوحدة سجله اللاعب أحمد عبده في الدقيقة 87.#القادسية 0 : 1 #الوحدة pic.twitter.com/2GSuyvYkyW — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 6, 2018

بهذه النتيجة، ارتقى الوحدة إلى المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد القادسية عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

ويتصدر المسابقة فريق النصر برصيد 15 نقطة.

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، بينما يحتل فريقا النصر واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما.